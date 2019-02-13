Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поблагодарила жителей Бейлагана за искренний прием президента Ильхама Алиева.

«Искренняя любовь людей – самый лучший источник силы для нашего Президента! Спасибо всем бейлаганцам за радушный прием, оказанный Президенту!», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

Пост сопровождается видеокадрами визита президента Ильхама Алиева в Бейлаган. В ходе встречи глава государства также спел патриотическую песню с жителями района.