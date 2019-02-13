Взрыв в Иране: погибли 20 военных
При взрыве на юго-востоке Ирана погибли 20 военных, передает Reuters.
Еще по меньшей мере 20 человек получили ранения.
Отмечается, что целью атаки были члены Корпуса стражей исламской революции — элитных частей Вооруженных сил Ирана.
Как уточняет издание Daily Sabah, инцидент произошел в провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном и Афганистаном. Как отмечает издание, по этой провинции проходит один из маршрутов для транспортировки опиума: здесь не раз отмечались столкновения между силами правопорядка Ирана и сепаратистами Белуджистана.