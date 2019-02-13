США расширили санкционные списки по Ирану

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки две иранские организации, восемь связанных с ними физических лиц из Ирана и еще одного гражданина этой страны за причастность к деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщило в среду Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, сообщает ТАСС.

"Министерство финансов предпринимает меры против иранских лиц, действующих в киберпространстве и осуществляющих операции под прикрытием, направленные против американцев на их родине и за рубежом. Эти меры Вашингтон предпринимает в рамках усилий по противодействию кибератакам иранского режима", - приводит пресс-служба ведомства слова министра финансов Стивена Мнучина.