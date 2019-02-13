НАТО продолжит сотрудничать с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит взаимодействие с Россией по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). передает ТАСС.

«НАТО и страны-члены будут продолжать взаимодействие с Россией по ДРСМД», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что вопрос будет обсуждаться на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Россия знает, что мы готовы к обсуждению, что мы убеждены и верим: ДРСМД очень важен. Но он не будет работать, если только одна сторона будет соблюдать его. Поэтому Россия сейчас отвечает за сохранение этого договора», — сказал Столтенберг.