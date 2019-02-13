Армения ответила на замечания США

МИД Армении принял к сведению заявление Госдепа США по поводу армянской гуманитарной миссии в Сирии. Как передает «Новости Армения», об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя соответствующее заявление Госдепа.

«Мы приняли к сведению заявление Госдепа США по поводу армянской гуманитарной миссии в Сирии. Повторяем, что на протяжении всего сирийского кризиса армянский народ всегда с обеспокоенностью следил за судьбой гражданского населения и меньшинств, в том числе армянской общины», - сказала она.