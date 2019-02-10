На сей раз на вопросы граждан в режиме реального времени ответил секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров.

Молодой чиновник, в частности, рассказал о причинах изменения рейтинга Азербайджана в «Индексе восприятия коррупции», а также ответил на многочисленные вопросы о борьбе с коррупцией в Азербайджане.

Прямую трансляцию Кямала Джафарова успели просмотреть более пяти тысяч человек.

Напомним, что ранее глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов первым среди высокопоставленных азербайджанских чиновников провел онлайн-трансляцию.

В ходе трансляции пользователи соцсетей задавали госчиновнику вопросы, связанные с приемом на работу в Государственную миграционную службу, а также вопросы, касающиеся миграционного законодательства. Эта инициатива была с восторгом воспринята интернет-пользователями, которые особо подчеркнули отзывчивость госчиновника.