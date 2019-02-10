Трамп пытается избежать шатдауна

Президент США Дональд Трамп намерен подписать компромиссный вариант договоренности, позволяющий избежать повторной частичной приостановки работы федерального правительства страны ("шатдаун") в конце этой недели. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов, заявил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока еще не подписана. "Мы пока еще ее не имеем. Мы ее получим и изучим на предмет скрытых мин, потому что они могут быть", - ответил президент США. "Я не хочу шатдауна, [повторный] шатдаун был бы ужасен", - добавил он.

Республиканцы и демократы достигли в понедельник принципиальной договоренности, сообщил председатель комитета по ассигнованиям Сената Ричард Шелби (республиканец, штат Алабама). Законодатели не стали раскрывать детали соглашения, уточнив, что текст законопроекта может быть обнародован в среду.

25 января Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении финансирования деятельности всего американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", тянувшийся 35 дней. Однако эта договоренность охватила период только до 15 февраля. Пока республиканцы и демократы не преодолели бюджетные противоречия, касающиеся в основном укрепления контроля над границей США с Мексикой, и не сняли окончательно угрозу нового "шатдауна".