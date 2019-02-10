США призывают армию Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Армия Венесуэлы должна признать «временным президентом» лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заявил спецпредставитель США по делам страны Эллиотт Абрамс.
По его словам, оппозиция скоро придет к власти и не забудет тех, кто ее поддерживал.
«Пришло время вооруженным силам поддержать народ Венесуэлы и вернуть себе легитимность», — заявил Абрамс.
Кроме того, он выразил готовность Вашингтона помочь Венесуэле в проведении досрочных выборов президента. При этом Абрамс отметил, что выбирать будущего главу государства будет народ.
Представитель Госдепа заявил, что в настоящее время США ведут консультации с Россией по ситуации в Венесуэле, но к результатам они пока не привели. Однако он уверен, что влияние РФ снизится после смены власти в латиноамериканской стране.