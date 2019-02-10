Эльмир Алиев, отдел спорта 02:10

В ближайшие выходные в Баку на Национальной гимнастической арене пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, в котором примут участие спортсмены из 31-й страны, в том числе и пять представителей Азербайджана.

Одним из участников престижных соревнований, на которых будут разыгрываться лицензионные очки для попадания на Олимпиаду, станет наш батутист Олег Пиунов. Он вернулся в сборную Азербайджана после годичного отсутствия. О причинах, побудивших 26-летнего спортсмена уехать из Баку и заставивших его затем вернуться, о подготовке к Кубку мира, о тренерской работе и многом другом Олег рассказал haqqin.az. «Кубок мира совсем скоро. После перерыва длиною в год в полной мере набрать форму мне пока не удалось, но мы к этому стремимся, - говорит спортсмен. - Раньше я выступал и в индивидуальных соревнованиях, и в синхронных прыжках с Ильей Гришуниным. На ближайшем Кубке мира буду участвовать только в индивидуальном турнире. Нагрузки чуть меньше, но тоже тяжело. Учитывая перерыв, который у меня был, рассчитываю на Кубке мира просто выступить без срывов. Сделать до конца комбинацию – это уже было бы неплохо».

Самый лучший результат Олега Пиунова в индивидуальных соревнованиях – 5-е место на чемпионате Европы. Это выступление является лучшим не только для самого спортсмена, но и для всего Азербайджана. При этом в парных выступлениях, которые, в отличие от индивидуальных, не входят в олимпийскую программу, самым успешным показателем дуэта Пиунов-Гришунин является бронза Кубка мира 2014 года в Португалии. «Конечно, хотелось бы добиться в будущем еще более высоких результатов. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Посмотрим, как получится. Буду ли я позднее вновь выступать в паре? Это зависит от решения нашего главного тренера Владимира Шуликина. Шансы попасть на Олимпиаду у нас есть. Система отбора улучшилась, а Федерация гимнастики Азербайджана хорошо поработала и получила право принять два Кубка мира. То есть два отбора на Олимпийские Игры-2020 пройдут у нас, а дома, как известно, и стены помогают». И все же почему Олег покинул Азербайджан, уехав в родной Краснодар и фактически потеряв год спортивной карьеры? «Причина моего отъезда была сугубо личная, - объясняет он. - Это было связано с родителями. И я бы не хотел много говорить на эту тему. В Краснодаре я не тренировался, но полностью от спорта не отошел – работал в краевой Федерации гимнастики. Однако позднее принял решение вернуться в Азербайджан…». Олег смотрит на присоединившуюся к нашему разговору экс-гимнастку сборной Азербайджана, а ныне тренера Нигяр Мирзоеву. «После двухлетнего перерыва в наших отношениях мы с Никой вновь начали общаться. Она была в Баку, я – в Краснодаре. Общались только виртуально. Все больше и больше… И в итоге пришли к решению, что расстояния между нами быть не должно. Было решено, что будет лучше, если я вернусь в Баку. То есть можно сказать, что мое возвращение в Азербайджан связано с Нигяр».

Нигяр Мирзоева уже девять лет работает тренером по художественной гимнастике на Национальной гимнастической арене. Там они с Олегом и познакомились. «Это было 7 февраля 2015 года», - вспоминают оба. На просьбу охарактеризовать Олега как человека и спортсмена Нигяр отвечает, не задумываясь: «Я вам так скажу: если он столько времени меня терпит, то он просто золотой человек (улыбается). Я знаю, что у меня характер не ахти какой хороший. Но у Олега получается. Что касается спортивных качеств, то я в батуте не очень сильно понимаю. Это совершенно не мой вид спорта, но для меня Олег – очень большой умница и молодец. Когда он выходит на соревнования, то, конечно, испытываю большое волнение. Я знаю, что он тоже иногда переживает, волнуется перед большими стартами. На мне это тоже сказывается, естественно. Мне хочется, чтобы на ближайшем Кубке мира он отпрыгал без ошибок. Он это сделает, я знаю. Все будет хорошо! Конечно, мне хочется, чтобы Олег вышел в финал. Я знаю, что он способен на это. Я вижу, как он тренируется, как выкладывается…». «Ника мечтает, а я реально смотрю на вещи», - улыбаясь, рассуждает Олег, стараясь не слишком завышать планку ожиданий от его выступления после годичного простоя. «Нет, дело не в мечтах, - парирует Нигяр. - Просто я знаю, насколько этот человек отдает себя тренировкам. Поэтому думаю, что на соревнованиях все будет хорошо. У него был большой перерыв. Он успел отдохнуть, и сейчас с новыми силами встанет на сетку и прыгнет в финал!»