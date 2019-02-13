Итальянского журналиста исключили из «черного списка» МИД Азербайджана

Гражданин Италии журналист Джулиано Бифолки обратился в Министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой исключить его имя из «Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики". Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Джулиано Бифолки в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана. Он подчеркнул, что его визит на оккупированные территории Азербайджана никоим образом не служит поощрению незаконного режима, что его поездка не преследовала цель проявить неуважение к Азербайджану и его народу.

МИД отмечает, что в своем письме Дж.Бифолки попросил извинения у азербайджанского народа и правительства, заверил, что в будущем воздержится от незаконных поездок на оккупированные территории Азербайджана.

Обращение гражданина Италии было рассмотрено, принято решение удалить его имя из списка нежелательных лиц.

Отметим, что в декабре 2015 года итальянский исследователь и журналист Джулиано Бифолки посетил оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, где взял интервью у так называемого «министра иностранных дел» сепаратистского режима Карена Мирзояна. Интервью было опубликовано на портале Notizie Geopolitiche.