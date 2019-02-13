На дне Байкала обнаружены миллионы тонн молодой нефти

На дне крупнейшего пресноводного озера мира — Байкала находятся тонны молодой нефти, утверждают занимающиеся исследованием водоема ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, пишет издание «Наука в Сибири».

По мнению специалистов, на дне озера может находиться до 250-300 миллионов тонн нефти биогенного происхождения. Ученым даже удалось определить примерный возраст находки — моложе 65 миллионов лет.

При этом воде Байкала помогают оставаться чистой микроорганизмы, которые эту нефть поедают. Это углеводородокисляющие бактерии из рода Rhodococcus.

В то же время при сильном землетрясении разовый выброс всего лишь 1,2 тыс. тонн этой нефти может вызвать экологическую катастрофу, предупреждают ученые.

Байкал является самым глубоким озером на Земле, крупнейшим природным резервуаром пресной воды. В Байкал впадают около 350 рек.