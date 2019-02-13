Избыточный вес спас Мамедовой жизнь

В Баку в ночь на 14 февраля неизвестный злоумышленник нанес несколько ножевых ранений жительнице столицы Кямале Мамедовой, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, инцидент произошел на Зыхском шоссе. Преступник нанес 39-летней Мамедовой три удара ножом. Женщина осталась жива благодаря своей полноте.

Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №3.

Глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров подтвердил данный факт. По его словам, женщине была оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

В 36-м отделении полиции Хатаинского района начато расследование в связи с произошедшим. Однако в полиции отказались давать какие-либо дополнительные комментарии по поводу инцидента.