Грузии понадобился российский газ

Власти Грузии ведут переговоры с Россией о закупках газа, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Георгий Кобулия, пишет российская деловая газета "Взгляд".

«Да, мы ведем переговоры с Россией, вероятно, закупим у России определенные объемы газа, что даст нам возможность сохранить энергобезопасность и энергонезависимость», – заявил на парламентских комитетских слушаниях Кобулия.

По его словам, «планируется оптимизировать систему, что даст нам возможность диверсифицировать закупки газа, чтобы создать большую конкуренцию на рынке. Создание конкуренции на рынке газа будет способствовать сокращению тарифов на газ».

«Хотим, чтобы был не один поставщик газа, а больше», – подчеркнул грузинский министр.

По словам Кобулия, переговоры с Россией «сложные, требуют времени», так как Грузия хочет улучшенные условия.

Министр не назвал, какие объемы газа Грузия хочет покупать у России.