Семинары Bakcell и ENGINET по случаю Дня безопасного интернета

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и первый FTTH провайдер в Азербайджане – компания ENGINET провели семинары, посвященные Дню безопасного интернета и Дню защиты персональных данных.

На этот раз просветительские семинары, посвященные методам безопасного использования интернета были организованы для учащихся и педагогического состава Dünya Məktəbi Университета Хазар и лицея Hədəf. Семинары проводились в рамках проекта «Безопасный интернет», реализуемого при поддержке Министерства образования Азербайджана.

Во время сессий учащиеся были проинформированы о важной роли интернета в процессе обучения, а также потенциально опасном контенте. Также школьники были ознакомлены с правилами безопасного использования интернета и получили подробную информацию о «Безопасных интернет-пакетах», разработанных совместно Bakcell и ENGINET.

Отметим, что компания Bakcell обеспечивает безопасное использование интернета детьми при помощи услуги «Безопасный интернет», представленной несколько лет назад и доступной также и в сети 4G оператора. Благодаря этим пакетам, а также услуге фильтрации интернета от ENGINET абоненты Bakcell имеют возможность защитить своих детей от вредоносного и нежелательного интернет-контента.

Более подробную информацию о безопасных пакетах можно получить посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/internet-safe-internet.