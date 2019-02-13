Шефа бельгийской контрразведки заподозрили в шпионаже на Россию

Глава бельгийской военной контрразведки Клемент Ванденборре временно отстранен от должности за "многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью," и в связи с подозрением в шпионаже на Россию, передает ТАСС со ссылкой на газету De Morgen.

По данным De Мorgen, Ванденборре лишен допуска к секретной документации. Он остается на свободе, но помещен под наблюдение до завершения внутреннего расследования. Главный контрразведчик королевства категорически отвергает все обвинения.

По данным газеты, пока достоянием общественности стал единственный конкретный факт из обвинений против него - злостное нарушение правил конфиденциальности, которое выразилось в том, что Ванденборре уничтожил некие конфиденциальные документы в обычной бумагорезательной машине, не соблюдя полный протокол уничтожения подобных документов.

Газета также отмечает, что Ванденборре работает в контрразведке уже более 40 лет, и предполагает, что скандал также может быть связан со стремлением более молодых чинов спецслужбы расчистить себе путь к продвижению по службе.