В Азербайджане появится налоговый омбудсмен

Министерство налогов Азербайджана считает необходимым создание в стране института налогового омбудсмена. Об этом на расширенном заседании коллегии заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

По словам министра налогов, решение о создании института налогового омбудсмена принято после изучения передового опыта развитых стран и проведения исследований, направленных на создание новых и более эффективных механизмов, которые защищали бы права предпринимателей.

По его мнению, в настоящее время важно надежнее защищать правовые и законные интересы налогоплательщиков и совершенствовать систему налоговых апелляций.

Министр отметил, что приоритетом для налоговых органов в 2019 году должны стать обеспечение прозрачности налоговой системы, расширение использования цифровых технологий в налоговом администрировании, повышение качества налогового контроля и аудита, а также повышение уровня профессионализма сотрудников налоговых органов.