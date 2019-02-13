Госкомитет по вопросам имущества привлек более 1100 волонтеров

Для развития потенциала молодежи в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и в целях развития движения волонтеров под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводятся последовательные реформы.

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева о широком использовании волонтеров в деятельности государственных органов Государственный комитет по вопросам имущества усиливает меры по привлечению волонтеров с целью дальнейшего обеспечения их постоянными рабочими местами.

В частности, Госкомитет продолжает реализацию программы «Будь волонтером». В рамках этой программы уже около 1100 волонтеров были привлечены к работе в различных сферах деятельности Госкомитета.

110 человек, участвовавших в программе волонтерства, были обеспечены работой в различных структурах Госкомитета.

Также проводится работа по привлечению к добровольной работе в сфере имущественного управления студентов и выпускников высших учебных заведений. С этой целью были проведены встречи с более чем тысячей выпускников, студентов и магистров.

В рамках программы «Будь волонтером» проводятся встречи и с молодежью, проживающей в регионах страны. Соответствующие семинары были проведены для 700 молодых людей в Габале, Гяндже, Ширване, Губе и других районах. В будущем планируется проводить такие встречи в регионах на регулярной основе.

В целях создания более удобной и современной формы совместной работы с волонтерами с 2017 года на официальном сайте комитета (http://www.e-emdk.gov.az:30034/Volunteer/FormApply) действует специальный раздел «Волонтерская деятельность».

Молодые люди, которые хотят стать волонтерами, должны войти в подраздел «Стань волонтером» и отправить обращение в электронной форме. С волонтерами заключается договор на 2-3 месяца, и они начинают свою деятельность. В ходе их работы проводятся различные курсы обучения и семинары, рассчитанные на личностное развитие волонтеров. Они проходят практику в комитете и привлекаются к тренингам. После завершения деятельности волонтерам вручаются официальные сертификаты Государственного комитета по вопросам имущества. Комитет широко использует услуги волонтеров при проведении международных мероприятий и осуществлении социальных проектов.

Максимальное использование услуг добровольцев и обеспечение их в будущем рабочими местами в Государственном комитете по вопросам имущества, а также в других госучреждениях способствует воспитанию у молодежи традиций государственности и патриотизма, усилению чувства ответственности, помогает формированию нового поколения госслужащих.