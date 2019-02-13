Как Саргсян африканским террористам оружие доставлял
В Армении стали известны подробности поставок армянскими авиаперевозчиками оружия в регионы гражданской войны в Южном Судане, исламистам Ливии и сомалийским пиратам и террористам.
Как сообщает популярный армянский ресурс hetq.am, сотрудники британской организации Conflict Armament Research (CAR), отслеживающей применение различного вооружения в конфликтах и его транспортировку по миру, поведали мрачную историю об армянских авиаперевозчиках, работающих в Африке.
В докладе британцев «Поиск оружия, используемого в гражданской войне в Южном Судане» отмечается, что армянские самолеты не раз наблюдались в зонах гражданских конфликтов. Так, самолеты Ил-76 (бортовые номера EK-76592 и EK-76021) армянской авиакомпании V-Berd в августе-сентябре 2010 года были замечены в известном своими гражданскими войнами и пиратством Сомали, хотя на поставки оружия в эту африканскую страну ООН ввела эмбарго еще в 1992 году.
Эксперты выяснили, что в октябре армянский Ил-76 (№425) перевез в Могадишо бронемашины из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, по данным CAR, два армянских аэробуса А-32 с октября 2010 года по февраль 2011 года совершили в Сомали 15 рейсов из Уганды и ОАЭ. Эти самолеты переправляли оружие в не подчиняющийся центральной власти регион Сомалиленд.
Всего же в конце 2011 года самолеты армянских компаний «Айк Эйр» и «Южные авиалинии» предприняли десятки полетов в Сомали.
В том же году самолеты Ил-76 армянской авиакомпании с грузом военного назначения засветились в столице Судана Хартуме и регионе Дарфур, на поставки оружия куда Совет Безопасности ООН еще в 2005 году наложил эмбарго.
Другая армянская авиакомпания - Veteran Aviation в октябре-ноябре 2014 года совершала рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов на авиабазу Аль-Мзонад в Ливии, где в 2014 году разгоралась гражданская война. Между тем в 2011 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую поставки оружия в Ливию.
Перечисленные инциденты являются лишь небольшой частью доказательств присутствия армянских авиакомпаний в конфликтных регионах Африки. Воздушные суда, зарегистрированные в Республике Армения, эксплуатировались и по сей день эксплуатируются военно-воздушными силами африканских стран.
В 2016 году тот же hеtq.az официально обратился за разъяснениями по этому поводу к правительству и госструктурам Армении, в частности к Главному управлению гражданской авиации (ныне Комитет гражданской авиации). В своем ответе чиновники отписались, что проведенное расследование никаких нарушений со стороны авиаперевозчиков не обнаружило.
В докладе британской организации, однако, утверждается, что несмотря на то, что в июле 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая ввела эмбарго на поставки оружия в Судан, армянские самолеты в том же и нынешнем году осуществляли поставки оружия и правительственной армии Судана, и мятежному Народно-освободительному движению страны.
ЕС уже оказал дипломатическое давление по крайней мере на одного перевозчика через страну, где он был зарегистрирован. В отчете по исследованию поставок оружия в конфликтные зоны отмечается, что Армения, минуя эмбарго, поставила оружие противоборствующим сторонам в Судане. Так, самолет Ан-72 (EK-72928), принадлежащий Air Armenia был несколько раз обнаружен в ноябре 2014 года и апреле-мае 2015 года в округе Рубкон Южного Судана. На фото, сделанном секретным источником, видно, что на борту самолета груз военного назначения, в частности автомобили, кузов которых адаптирован для установки оружия.
Эксперты CAR также сообщили о еще одном армянском самолете - Ан-26 (EK-26310), оператором которого является «Скиват Эйр». Этот самолет, в частности, видели в апреле 2015 года, когда сбрасывали боеприпасы в том же Рубконе. Авторы отчета о вооружении в зоне конфликтов заявили, что, помимо EK-72928 и EK-26310, они также получили письменные заявления о еще двух армянских самолетах в 2014 году, поставлявших оружие в города Кугайок и Малак суданским правительственным силам. В отчете отмечается, что самолет E-74052 "Ан-74" регулярно в течение более двух лет находился в поселении Палоиш, в окружении нефтепромыслов. Это один из нефтедобывающих центров Судана, который также находится в зоне гражданской войны.
Как выяснили эксперты CAR, в феврале 2017 года армянские самолеты также перевозили грузы для одного из подразделений Суданских вооруженных сил. Это были различные части боевых машин дислоцированной в этом районе суданской армии.