Как Саргсян африканским террористам оружие доставлял

Отдел информации 13:03

В Армении стали известны подробности поставок армянскими авиаперевозчиками оружия в регионы гражданской войны в Южном Судане, исламистам Ливии и сомалийским пиратам и террористам. Как сообщает популярный армянский ресурс hetq.am, сотрудники британской организации Conflict Armament Research (CAR), отслеживающей применение различного вооружения в конфликтах и его транспортировку по миру, поведали мрачную историю об армянских авиаперевозчиках, работающих в Африке.

В докладе британцев «Поиск оружия, используемого в гражданской войне в Южном Судане» отмечается, что армянские самолеты не раз наблюдались в зонах гражданских конфликтов. Так, самолеты Ил-76 (бортовые номера EK-76592 и EK-76021) армянской авиакомпании V-Berd в августе-сентябре 2010 года были замечены в известном своими гражданскими войнами и пиратством Сомали, хотя на поставки оружия в эту африканскую страну ООН ввела эмбарго еще в 1992 году. Эксперты выяснили, что в октябре армянский Ил-76 (№425) перевез в Могадишо бронемашины из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, по данным CAR, два армянских аэробуса А-32 с октября 2010 года по февраль 2011 года совершили в Сомали 15 рейсов из Уганды и ОАЭ. Эти самолеты переправляли оружие в не подчиняющийся центральной власти регион Сомалиленд. Всего же в конце 2011 года самолеты армянских компаний «Айк Эйр» и «Южные авиалинии» предприняли десятки полетов в Сомали.

В том же году самолеты Ил-76 армянской авиакомпании с грузом военного назначения засветились в столице Судана Хартуме и регионе Дарфур, на поставки оружия куда Совет Безопасности ООН еще в 2005 году наложил эмбарго. Другая армянская авиакомпания - Veteran Aviation в октябре-ноябре 2014 года совершала рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов на авиабазу Аль-Мзонад в Ливии, где в 2014 году разгоралась гражданская война. Между тем в 2011 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую поставки оружия в Ливию. Перечисленные инциденты являются лишь небольшой частью доказательств присутствия армянских авиакомпаний в конфликтных регионах Африки. Воздушные суда, зарегистрированные в Республике Армения, эксплуатировались и по сей день эксплуатируются военно-воздушными силами африканских стран. В 2016 году тот же hеtq.az официально обратился за разъяснениями по этому поводу к правительству и госструктурам Армении, в частности к Главному управлению гражданской авиации (ныне Комитет гражданской авиации). В своем ответе чиновники отписались, что проведенное расследование никаких нарушений со стороны авиаперевозчиков не обнаружило.