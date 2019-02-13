Эрдоган приехал на встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для участия в трехстороннем саммите по Сирии, сообщает Anadolu Ajansı.

Президента Турции в поездке сопровождают министры национальной обороны, иностранных дел, казначейства и финансов, глава Национальной разведывательной организации и другие лица.

В Сочи на четвертом саммите по Сирии будут рассмотрены совместные усилия России, Турции и Ирана по достижению устойчивого мира в Сирии в рамках астанинского процесса.

На полях саммита глава турецкого государства проведет встречи со своими коллегами и обсудит ряд региональных вопросов.