Полиция помешала Мамедову ограбить банкомат

Сотрудниками Управления полиции Апшеронского района пресечена попытка кражи из банкомата, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Согласно информации, 11 февраля, примерно в три часа ночи, в районное управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются украсть деньги из банкомата на автозаправочной станции в поселке Новханы.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и Управления полиции Апшеронского района, задержан подозреваемый - житель города Баку ранее судимый Р.Мамедов.

В настоящее время уточняется личность его возможного подельника.