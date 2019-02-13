Стратегические валютные резервы Азербайджана в 2018 году увеличились на 7,1% - до $44,9 млрд, говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана, передает Интерфакс-Азербайджан.

«По данным на конец 2018 года, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в размере $44,9 млрд, которые достаточны для оплаты импорта товаров и услуг в течение 31 месяца», - отметили в ЦБА.

В целом валютные резервы в три раза превышают внешний долг страны.

На конец 2017 года резервы составляли около $42 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств Министерства финансов.