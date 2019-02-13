Песков: Путин хочет выйти на татами

Президент России Владимир Путин по окончании рабочего дня в Сочи планирует выйти на татами с членами российской сборной по дзюдо, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Президент хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо здесь в Сочи. Он давно вместе с ними не тренировался", - сказал журналистам Д.Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что пока это входит в планы Владимира Путина, однако спрогнозировать продолжительность трехстороннего саммита пока невозможно.

"По крайней мере, президент планирует такое спортивное завершение сегодняшнего дня", - заключил Д.Песков.