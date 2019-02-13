Кто поставил фермерам больных и старых коров?

Ульвия Худиева 14:04

Стало известно, что еще один участник программы самозанятости, осуществляемой Министерством труда и социальной защиты населения, в рамках которой сельским жителям на развитие личного хозяйства выделяют крупный рогатый скот, получил старых и больных животных. Жительница села Лек в Уджарском районе Севиндж Гасанова заявила местным СМИ, что ей дали больных коров. Она даже представила фото, свидетельствующие, что выделенный ей скот отличается худобой и болезненным видом.

Ранее с жалобами на подобные случаи в СМИ обращались жители Геранбойского, Тертерского, Астаринского, Бейлаганского, Шекинского районов. Сельчане утверждают, что полученные ими овцы и коровы столь стары, что не способны воспроизводить потомство. По документам же коровы якобы выдавались с телятами и были отмечены как здоровые. Сельчане, подписавшие документы не глядя и лишь потом обнаружившие непригодность животных, в дальнейшем не могут их вернуть. Таким образом, вместо того, чтобы увеличивать поголовье и зарабатывать на этом, они, напротив, терпят значительный материальный ущерб. В одной из жалоб также указывается, что предложенный по программе крупнорогатый скот закуплен на базаре за 500-600 манатов, а в документах отображен как купленный за 3-5 тысяч манатов. Другими словами, некоторые нечистые на руку чиновники организовали коррупционную схему и превратили программу самозанятости в источник самообогащения. Наqqin.az уточнил реальные рыночные цены на крупнорогатый скот. Выяснилось, что в Барде и Бейлагане такие тощие и старые коровы, какие запечатлены на фото, продаются за 650-700 манатов. Только здоровые коровы, дающие молоко и потомство, в зависимости от веса и породы стоят от 1,5 до 3 тысяч манатов. Занимающийся торговлей скотом Сабухи Мамедов уверяет, что на днях он продал корову, которая дает 17 литров молока в день, за 3 тысячи манатов.

«Самый большой спрос на коров за 1,5-1,7 тысячи манатов. Это здоровые животные местных пород, дающие молоко и способные приносить потомство. Бараны и овцы стоят от 300 до 450 манатов. Цена зависит от веса животного, его способности давать молоко», - говорит торговец. Эксперт-экономист Акиф Насирли полагает, что для обеспечения прозрачности реализации очень нужной для сельского хозяйства страны госпрограммы необходимо, чтобы сельчане сами принимали участие в выборе в покупке животных, чтобы каждый мог лично убедиться, что приобретаемый скот здоров и не настолько стар, чтобы приносить ущерб, а не пользу хозяйству. И только после этого следует оформлять документы на получение скота. «А в Азербайджане почему-то покупает коров и овец определенная компания и сама же раздает его гражданам. Сельчане обязательно должны иметь возможность принимать участие в этом процессе», - убежден эксперт. А.Насирли отметил, что жалоб на старый и больной скот, выделяемый в рамках программы самозанятости, на самом деле больше, чем об этом пишут СМИ. Вместе с тем он считает, что не каждая нуждающаяся семья должна участвовать в программе. «Госпрограмма рассчитана на тех, кто на самом деле занимается животноводством, имеет в этом определенный опыт. В то же время людям надо объяснить, что как только им пытаются выдать больных или старых животных, нужно сразу же подавать жалобу», - предупреждает экономист. Между тем глава отдела Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы настаивает, что жалоба жительницы села Лек Севиндж Гасановой безосновательна. «На фото не те коровы, что были ею получены», - заявил представитель Минтруда.