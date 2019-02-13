Кто поставил фермерам больных и старых коров?
Стало известно, что еще один участник программы самозанятости, осуществляемой Министерством труда и социальной защиты населения, в рамках которой сельским жителям на развитие личного хозяйства выделяют крупный рогатый скот, получил старых и больных животных.
Жительница села Лек в Уджарском районе Севиндж Гасанова заявила местным СМИ, что ей дали больных коров. Она даже представила фото, свидетельствующие, что выделенный ей скот отличается худобой и болезненным видом.
Ранее с жалобами на подобные случаи в СМИ обращались жители Геранбойского, Тертерского, Астаринского, Бейлаганского, Шекинского районов. Сельчане утверждают, что полученные ими овцы и коровы столь стары, что не способны воспроизводить потомство.
По документам же коровы якобы выдавались с телятами и были отмечены как здоровые. Сельчане, подписавшие документы не глядя и лишь потом обнаружившие непригодность животных, в дальнейшем не могут их вернуть. Таким образом, вместо того, чтобы увеличивать поголовье и зарабатывать на этом, они, напротив, терпят значительный материальный ущерб.
В одной из жалоб также указывается, что предложенный по программе крупнорогатый скот закуплен на базаре за 500-600 манатов, а в документах отображен как купленный за 3-5 тысяч манатов. Другими словами, некоторые нечистые на руку чиновники организовали коррупционную схему и превратили программу самозанятости в источник самообогащения.
Наqqin.az уточнил реальные рыночные цены на крупнорогатый скот. Выяснилось, что в Барде и Бейлагане такие тощие и старые коровы, какие запечатлены на фото, продаются за 650-700 манатов. Только здоровые коровы, дающие молоко и потомство, в зависимости от веса и породы стоят от 1,5 до 3 тысяч манатов. Занимающийся торговлей скотом Сабухи Мамедов уверяет, что на днях он продал корову, которая дает 17 литров молока в день, за 3 тысячи манатов.
«Самый большой спрос на коров за 1,5-1,7 тысячи манатов. Это здоровые животные местных пород, дающие молоко и способные приносить потомство. Бараны и овцы стоят от 300 до 450 манатов. Цена зависит от веса животного, его способности давать молоко», - говорит торговец.
Эксперт-экономист Акиф Насирли полагает, что для обеспечения прозрачности реализации очень нужной для сельского хозяйства страны госпрограммы необходимо, чтобы сельчане сами принимали участие в выборе в покупке животных, чтобы каждый мог лично убедиться, что приобретаемый скот здоров и не настолько стар, чтобы приносить ущерб, а не пользу хозяйству. И только после этого следует оформлять документы на получение скота.
«А в Азербайджане почему-то покупает коров и овец определенная компания и сама же раздает его гражданам. Сельчане обязательно должны иметь возможность принимать участие в этом процессе», - убежден эксперт.
А.Насирли отметил, что жалоб на старый и больной скот, выделяемый в рамках программы самозанятости, на самом деле больше, чем об этом пишут СМИ.
Вместе с тем он считает, что не каждая нуждающаяся семья должна участвовать в программе. «Госпрограмма рассчитана на тех, кто на самом деле занимается животноводством, имеет в этом определенный опыт. В то же время людям надо объяснить, что как только им пытаются выдать больных или старых животных, нужно сразу же подавать жалобу», - предупреждает экономист.
Между тем глава отдела Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы настаивает, что жалоба жительницы села Лек Севиндж Гасановой безосновательна.
«На фото не те коровы, что были ею получены», - заявил представитель Минтруда.
По его словам, Севиндж Гасанова получила коров в ноябре прошлого года. Приобретение скота прошло с ее участием и с ее согласия. Ее семья была довольна состоянием животных и подписала акт их приема. Однако через два месяца Гасанова обратилась в центр занятости района с жалобой на болезни животных. В связи с этим была проведена соответствующая проверка: сотрудники Минтруда ознакомились с хозяйством С.Гасановой, был проведен и ветеринарный осмотр животных. В результате выяснилось, что скот абсолютно здоров, а надои молока скудные из-за недостатка кормов.
Ф.Талыблы также добавил, что если кого-то не устраивает состояние выделенного ему скота, не следует подписывать акт о его получении. Только в этом случае представители компании, выигравшей тендер на закупку скота, заменят животное. Министерство труда и социальной защиты населения контролирует обеспечение участников программы скотом и необходимыми для его содержания материалами, контролируя качество и того, и другого.
«Помимо тех документов, которые подписали Севиндж Гасанова и другие податели жалоб, мы располагаем видеоматериалами, фиксирующими выдачу скота. Это неоспоримое доказательство состояния животных на момент передачи их сельчанам. Порой участники программы не осуществляют необходимый уход за скотом, а потом, месяца через три, требуют его заменить. Нигде в мире нет подобной практики», - утверждает чиновник.
Животные, выдаваемые гражданам в рамках программы Минтруда, не застрахованы на случай болезней и стихийных бедствий, так как страховка значительно повысила бы их цену, подчеркнул Талыблы.
«При выдаче скота граждан информируют о всех деталях программы. Кроме того все ее участники проходят специальное обучение, готовят бизнес-план, защищают его. В случае, если у сельчанина нет претензий к полученным животным, он подписывает акт», - напомнил чиновник Минтруда.
Отметим, что министр Сахиль Бабаев в своем интервью заявил, что по жалобам граждан уже заменено 119 голов скота. Глава Минтруда утверждает, что каждый сигнал о нарушениях условий программы, поступающий в министерство или СМИ, тщательно и всесторонее проверяется.
Победителями тендера стали две компании - ООО Aqri Kon и ООО Bis Co, которые и занимаются приобретением скота для участников программы. Однако содержание и выдачу животных участникам программы контролирует Минтруда.
«После утверждения новых предложений недовольных не будет», - уверен представитель министерства.