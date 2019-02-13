Согласно проекту, пассажиры, пользующиеся автобусами в административной части Баку, могут участвовать в привлечении к административной ответственности водителя, курящего за рулем.

Для этого необходимо сфотографировать этого водителя и с указанием госномера автобуса и маршрута отправить на страницу БТА в Facebook или на электронную почту [email protected] под заголовком "Tütün". Информация должна быть представлена в течение 24 часов с момента выявления нарушения.

В отношении водителя, совершившего правонарушение, будет применен штраф в размере от 40 до 50 манатов.

Агентство приглашает пассажиров быть активными в совместной борьбе с нарушением правил этического поведения в общественном транспорте.

В БТА отметили, что пассажир, отправивший больше всего фактов административного нарушения в течение одного квартала, будет награжден.