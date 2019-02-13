Гюльнар Алиева 14:29

Стали известны загадочные обстоятельства возобновления строительства в Насиминском районе на улице Джавадхана во дворе аварийного четырехэтажного дома советских времен. Несколько месяцев назад правоохранительные органы признали предпринятое здесь возведение 16-этажного здания незаконным, нарушающим градостроительные нормы и правила. Глава компании Fidan MTK, затеявшей это строительство, Али Шукюров был арестован по представлению Генпрокуратуры. Незаконное строительство удалось остановить благодаря многочисленным протестам и письмам в разные инстанции жильцов четырехэтажки и соседних домов. Но прошло время, и другая компания - Memar İnşaat 2017 возобновила работы на том же самом месте, жестко, с привлечением полиции пресекая недовольство местных жителей. Протестующих оскорбляли, угрожая расправой, некоторых избили. А потом жильцам близлежащих домов запретили не только подходить, но даже смотреть из своих окон на стройплощадку.

Местные жители полагают, что у нового застройщика очень мощная поддержка сверху, если компании все же дали разрешение на строительство. Удивляться нечему, в Баку в последние годы захват дворовой территории построенных в советское время домов, уничтожение там многолетних деревьев и возведение в тесном пространстве между старыми домами многоэтажных зданий стало обыденным явлением. Между тем столь грубое нарушение норм градостроительства не только уродует панораму города, но и грозит серьезными бедами, поскольку строительство 18-20-этажных зданий по соседству с 5- или 9-этажными ослабляет устойчивость и прочность последних. В связи со строительным хаосом, возникшем в Баку, неоднократно резко выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В последний раз в октябре прошлого года на заседании Кабинета министров, посвященном подведению итогов 9 месяцев 2018 года, глава государства строго предупредил о противоправности подобного строительства.

«В прежние времена муниципалитеты сваливали вину на исполнительные власти районов, исполнительные власти районов – на Исполнительную власть города Баку, Исполнительная власть города Баку – на муниципалитеты, то есть друг на друга. На самом же деле все они были заодно, так как получали большую прибыль от незаконных строений. Этому положен конец, распоряжение уже подписано. То есть нарушившие данный порядок будут привлечены к уголовной ответственности, а незаконно построенные здания – немедленно снесены», - сказал глава государства, особо отметив факты строительства за счет захвата дворов. «Баку – один из самых красивых городов мира, и мы не можем уродовать наш город ради чьей-то алчности. Есть правила градостроительства, высота этажей в соответствии с местом. Есть соответствующие правила воздушного потока. У нас же это нарушалось. Словно строили большую стену. Не оставалось никаких возможностей для движения воздуха. Во дворах вырубали деревья и строили здания. Местные органы и закрывали на это глаза, и, наверное, были с ними заодно. Сейчас этому положен конец», - подчеркнул президент. Именно после этой речи президента правоохранительные органы вплотную занялись проблемой, в результате чего против нескольких руководителей строительных компаний, захвативших дворы жилых домов в Баку, вырубивших там деревья, грубо нарушивших нормы градостроительства, были возбуждены уголовные дела и проведены аресты. В числе арестованных оказался и глава компании Fidan MTK, предпринявший незаконное строительство во дворе дома по улице Джавадхана.