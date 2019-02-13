Специальная следственная служба Армении завершила расследование по делу экс-депутата Манвела Григоряна и его жены Назик Амирян, а их сын объявлен в розыск, пишет Sputnik Армения.

Согласно информации, в ходе следствия обвинения против Григоряна были дополнены. В частности, к предыдущим обвинениям в незаконном хранении оружия и присвоении продовольствия для военных добавились уклонение от выплаты налогов в особо крупных размерах, растрата госсредств, вымогательство в особо крупных размерах.

Согласно обвинению, Григорян вместе с женой, сыном и другими лицами приобрел и доставил в свои три дома (в Эчмиадзине, селе Аршалуйс и Карабахе) оружие, боеприпасы, взрывчатку.

В частности, пистолет-пулемет THOMPSON 1928 A1, самозарядное ружье "Тигр", пистолеты "MP-446 Викинг", Beretta 92FS, самодельное ружье калибра 5,6 мм, 20 тысяч патронов, 30 боевых гранат, 26 взрывателей "УЗРГМ-2", гранатомет "РПГ-7В" и 18 выстрелов к нему, более 30 детонаторов, 12 тротиловых 400-грамовых и 3 200-грамовых шашек. Все это было изъято в ходе обысков в июне 2018 года.

Кроме того, Григорян использовал должность главы "Еркрапа" и при содействии жены и сына Армана Григоряна присвоил имущество более чем на 100 миллионов драмов.

В частности, продовольствие и форма были переданы "Еркрапа" министерством обороны Армении в дни апрельской войны. Часть продовольствия он использовал, в том числе для кормления диких зверей, а машины переписывал на своих знакомых. Список обнаруженных там же машин - Uaz Hunter, Uaz Hunter 2.7, две Uaz Pickup, Uaz 374195-05, Uaz 39625, Uaz 390945, Uaz 3163-105-30.

Кроме того, товары на сумму около 13 миллионов драмов были найдены на участках, принадлежащих Григоряну и его жене в Карабахе.

Следствием установлено, что в 2013-2018 годах Григорян уклонился от выплаты налогов в размере 53 миллионов драмов. За указанный период Григорян растратил 1,26 миллиарда драмов, выделенных "Еркрапа" со стороны министерств науки и обороны.

Следствие по делу Манвела Григоряна и Назик Амирян завершено и направлено в суд. Сын Григоряна – Арман Григорян объявлен в розыск.