Прогноз погоды: похолодание и дожди
В пятницу в Азербайджане прогнозируется нестабильная погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами морось, ближе к вечеру возможны дожди. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха на полуострове ночью составит от трех до шести градусов тепла, днем воздух прогреется до 7-10 градусов. В Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов выше нуля. Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.
В регионах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег. Местами осадки примут интенсивный характер. В некоторых районах ожидается туман, ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-10 градусов, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.