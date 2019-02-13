Сербский актер в образе Муслима Магомаева Фото со съемок
Сербский актер Милош Бикович поделился фотографиями со съемок сериала про Муслима Магомаева. Именно Бикович исполняет роль знаменитого азербайджанского певца и композитора.
«Муслим Магомаев… Любите его музыку? Какая песня нравится больше всех?», - спросил Бикович у своих подписчиков в инстаграме.
«Готовим сериал для «Первого канала». Для меня это большая честь играть человека такого масштаба», - написал актер под следующей фотографией.
Съемки 8-серийного художественного фильма о выдающемся исполнителе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве начались в октябре прошлого года в Баку. Тогда же появилась информация, что съемки также будут проходить в Зеленограде и Москве.
Главные роли достались Милошу Биковичу и Ирине Антоненко, сыгравшей супругу Муслима Магомаева Тамару Синявскую, которая выступила при создании сериала в качестве консультанта.
Режиссер сериала – Олег Асадулин, известный зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Корабль», а также по фильму «Корпоратив».
Сообщается, что «Первый канал» занимается проектом при содействии Эмина и Араза Агаларовых.