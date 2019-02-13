Сербский актер Милош Бикович поделился фотографиями со съемок сериала про Муслима Магомаева. Именно Бикович исполняет роль знаменитого азербайджанского певца и композитора.

«Муслим Магомаев… Любите его музыку? Какая песня нравится больше всех?», - спросил Бикович у своих подписчиков в инстаграме.

«Готовим сериал для «Первого канала». Для меня это большая честь играть человека такого масштаба», - написал актер под следующей фотографией.

Съемки 8-серийного художественного фильма о выдающемся исполнителе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве начались в октябре прошлого года в Баку. Тогда же появилась информация, что съемки также будут проходить в Зеленограде и Москве.

Главные роли достались Милошу Биковичу и Ирине Антоненко, сыгравшей супругу Муслима Магомаева Тамару Синявскую, которая выступила при создании сериала в качестве консультанта.

Режиссер сериала – Олег Асадулин, известный зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Корабль», а также по фильму «Корпоратив».

Сообщается, что «Первый канал» занимается проектом при содействии Эмина и Араза Агаларовых.