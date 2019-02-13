Минск выдвинул ультиматум Еревану

Вопрос с назначением нового генсека Организации Договора о коллективной безопасности требует скорейшего решения, сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает Sputnik Беларусь.

«ОДКБ работает без генсека уже длительное время. Ситуация не идет на пользу организации и требует скорейшего решения», - заявил Глаз, напомнив, что на встречах и в Астане, и в Санкт-Петербурге главы государств поддержали кандидатуру Станислава Зася.

«Еще в декабре прошлого года секретариат ОДКБ подготовил проект решения о назначении Станислава Зася. Он провел встречи в пяти столицах с главами государств, все президенты его кандидатуру поддержали», - отметил представитель белорусского МИД.

Белоруссия с пониманием отнеслась к тому, что у премьера Армении Никола Пашиняна не было возможности встретиться с ее кандидатом из-за прошедших парламентских выборов и формирования нового состава правительства, однако рассчитывает на то, что в ближайшее время Ереван сообщит о сроках встречи.

Он также добавил, что возможность назначения генерального секретаря без согласия Еревана не рассматривается.

Пост генсека – «не номер в гостинице, который можно бронировать», - добавил белорусский дипломат, пояснив, что «технические моменты» не должны отражаться на работе организации и двусторонних отношениях стран-участниц.