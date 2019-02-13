Вагит Алекперов: Санкции США негативно скажутся на России

Предложенные конгрессменами США новые санкции в отношении Москвы в случае их ввода, несомненно, негативно скажутся на России, заявил журналистам глава нефтекомпании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, пишет Интерфакс.

"В любом разе санкции негативно сказываются на России. Мы еще не получили окончательных вариантов, но будем адаптироваться, готовиться", - сказал Алекперов.

Накануне группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.