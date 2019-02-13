Azercell делится своими знаниями и опытом со студентами

ООО Azercell Telekom, постоянно оказывающее поддержку профессиональному и личностному развитию молодежи в Азербайджане, а также содействующее развитию образования в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности, поддержало очередной проект программы Министерства образования Азербайджана " Карьерная академия SABAH".

Так, в рамках проекта "Зимняя школа карьеры SABAH", проведенного в Губе с 12 по 14 февраля, сотрудники компании Azercell провели тренинги, поделились своими знаниями и опытом со студентами. Профессиональные тренеры Академии Azercell Вахида Оруджева, Севиндж Теймурова и Джейхун Сулейманов провели для студентов мастер-классы на темы "Навыки проведения презентаций" и "Создай свой бренд".

В завершение двухдневного тренинга участникам были вручены сертификаты.

Следует отметить, что сотрудники компании Azercell в 2017 и 2018 годах также активно участвовали в проекте "Зимняя школа карьеры SABAH". Как и в прошлые годы, основным направлением в тренингах было развитие фундаментальных навыков для построения карьеры.

Отметим, что в 2017 году между группами SABAH Минобразования и ООО Azercell Telecom был подписан меморандум, согласно которому в рамках программ студенческой стипендии и стажировки, организуемых Azercell, ежегодно выделяются специальные места для студентов групп SABAH.