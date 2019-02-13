Azercell делится своими знаниями и опытом со студентами
ООО Azercell Telekom, постоянно оказывающее поддержку профессиональному и личностному развитию молодежи в Азербайджане, а также содействующее развитию образования в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности, поддержало очередной проект программы Министерства образования Азербайджана "Карьерная академия SABAH".
Так, в рамках проекта "Зимняя школа карьеры SABAH", проведенного в Губе с 12 по 14 февраля, сотрудники компании Azercell провели тренинги, поделились своими знаниями и опытом со студентами. Профессиональные тренеры Академии Azercell Вахида Оруджева, Севиндж Теймурова и Джейхун Сулейманов провели для студентов мастер-классы на темы "Навыки проведения презентаций" и "Создай свой бренд".
В завершение двухдневного тренинга участникам были вручены сертификаты.
Следует отметить, что сотрудники компании Azercell в 2017 и 2018 годах также активно участвовали в проекте "Зимняя школа карьеры SABAH". Как и в прошлые годы, основным направлением в тренингах было развитие фундаментальных навыков для построения карьеры.
Отметим, что в 2017 году между группами SABAH Минобразования и ООО Azercell Telecom был подписан меморандум, согласно которому в рамках программ студенческой стипендии и стажировки, организуемых Azercell, ежегодно выделяются специальные места для студентов групп SABAH.
Так, 9 из 25 победителей программы студенческой стипендии в 2019 году являлись студентами именно групп SABAH. Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 AZN до завершения вуза, у победителей также будет возможность расширить свои знания в области телекоммуникации, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в разных обучательных программах, информационных сессиях и курсах.
Кроме того, за последние два года 25 студентов групп SABAH прошли стажировку в компании Azercell в рамках программы студенческой стипендии. Один из них уже присоединился к семье Azercell.
Отметим, что группы SABAH являются инновационным и ведущим проектом в системе высшего образования, организованным в целях создания новой и уникальной среды в системе высшего образования, повышения качества обучения, обучения грамотных, способных и подготовленных студентов, обеспечения подготовки новых кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда.