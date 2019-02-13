Еще одного араба задержали за браконьерство
Сотрудниками Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий Министерства экологии и природных ресурсов задержан иностранец, пытавшийся заняться незаконной охотой близ села Пирсагат Гаджигабульского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минэкологии.
В ходе расследования выяснилось, что это гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Аль Оуд Мубарак Аль Каам Саеед Аламери.
В отношении браконьера составлен акт и в административном порядке применен штраф в 2000 манатов.