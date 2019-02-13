Минэкологии предупреждает...

В ночь с 15 на 16 февраля и до воскресного утра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, местами интенсивного характера, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Скорость северо-западного ветра временами усилится до 15-20 м/с.

В районах Азербайджана с сегодняшнего вечера и до полудня воскресенья также ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра временами усилится до 18-23 м/с.