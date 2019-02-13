Ильхам Алиев повысил стипендии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении президентской стипендии для студентов с высокими результатами учебы.
Согласно указу, с 1 марта 2019 года президентская стипендия для студентов этой категории составит 210 манатов.
Кроме того, глава государства распорядился об усовершенствовании системы стипендий в вузах.
Согласно распоряжению, с 1 марта 2019 года увеличиваются до 16 тыс. единиц количество стипендиантов вузов, финансируемых за счет государства на основании показателей успеваемости.
Документ также предусматривает увеличение процентного числа студентов, получающих стипендии, с 31% до 45% в 2019-2020 учебном году и не менее 50% к 2020-2021 учебному году.