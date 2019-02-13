США призвали Нетаньяху к ответу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил свое сообщение в соцсетях, в котором говорилось о том, что международная конференция в Варшаве посвящена войне с Ираном, пишет NEWSru.co.il.

"Что принципиально важно в нынешней встрече... представители ведущих арабских государств открыто встречаются с израильтянами, чтобы содействовать продвижению общего дела – войны с Ираном", - написал израильский премьер.

Как сообщает NBC News, члены американской делегации связались с израильской стороной и потребовали разъяснений в связи с этим. Им ответили, что причиной стала ошибка при переводе на английский язык слова, которое на иврите имеет более широкое значение, например, бой.

Опубликованный в соцсетях текст также был изменен, вместо войны там использовалось слово "борьба". Затем пост был и вовсе удален. Однако он успел привлечь внимание иранцев, расценивших его как еще одно подтверждение подрывных намерений участников проходящей в Варшаве конференции по Ближнему Востоку.