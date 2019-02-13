Глава Дагестана анонсировал запуск нового поезда между Махачкалой и Баку

Запуск нового поезда между Махачкалой и Баку будет способствовать развитию туризма в регионе, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы и правительства Республики Дагестан по итогам встречи руководителя региона Владимира Васильева с главой компании "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня мы коснулись такой темы, как туризм. В этой связи очень важным и полезным для республики будет пуск нового поезда между Дагестаном и Азербайджаном, который будет иметь сокращенную процедуру прохождения таможни", - сказал Васильев, отметив, что "качественное, современное, надежное железнодорожное сообщение для республики является экономически значимым".

Вопрос нового железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала - Баку рассматривался властями Дагестана и РЖД в начале апреля 2018 года. В конце октября 2018 года Васильев сообщил, что Дагестан и Азербайджан свяжет постоянное железнодорожное сообщение.