Фархад Мамедов 18:28

В Армении разворачивается кампания травли заместителя председателя партии Армянский национальный конгресс Левона Зурабяна, который в разговоре с азербайджанским журналистом, редактором агентства Turan Шахином Гаджиевым, находившемся в командировке в Ереване, заявил о важности взаимных уступок в переговорах по Карабаху. Журналист из Баку напомнил Зурабяну высказывание экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна: «Сегодня мы отказываемся от того, что завтра будем просить, но нам уже этого не дадут». На что армянский общественный деятель заметил, что «надо быть готовыми к уступкам, взаимным уступкам. Азербайджан должен осознать, что без этого ничего невозможно».

Несмотря на то, что Зурабян однозначно имел в виду не односторонние уступки - только со стороны Армении, а уступки взаимные, с обеих сторон, некоторые сограждане пытаются подвергнуть его остракизму. Депутат парламента Армении от фракции правящей партии «Мой шаг» София Овсепян, жестко раскритиковав Левона Зурабяна, назвала его «человеком без родины». «Я готова к взаимным уступкам! Равнинный Карабах целиком меняю на таких манкуртов, как вы. Начнем переговоры или как?» - написала она 9 февраля на своей странице в Facebook. Сторонники Овсепян поддержали ее в комментариях, а вот единомышленники Зурабяна призвали депутата сложить мандат. «Твое поведение – не поведение депутата, надо вести себя корректно. Ты уже при должности и не имеешь права так себя вести», - укорил Софью Овсепян пользователь соцсети Араик Авагян. «Если бы не дипломатия Левона Тер-Петросяна, еще неизвестно, был бы сейчас Нагорный Карабах или нет», - прокомментировал слова Овсепян пользователь Арутюн Григорян. Другой комментатор заявил, что без уступок не сможет обойтись и правительство Никола Пашиняна. «Ваш министр иностранных дел уже переговаривается с Азербайджаном, а переговоры означают не что иное, как взаимные уступки. Теперь вопрос: как вы терпите подобный шаг министра иностранных дел?» - написал Гагик Асатрян. «Левон Тер-Петросян и его сторонники разволновались, так пусть все вместе уезжают в Азербайджан жить. Я не против, даже взамен ничего не буду просить», - заявил Спартак Петросян.

Советник премьера Армении Никола Пашиняна Србуи Казарян поддержала депутата Овсепян на своей странице в Facebook. «На какие договоренности пошел Тер-Петросян с КГБ СССР в обмен на освобождение членов комитета «Карабах»? На какие договоренности пошел в обмен на отключение света? На какие договоренности пошел Тер-Петросян, когда при абсолютной победе безоговорочной капитуляции предпочел перемирие?» - изощрялась Казарян. Это заявление советника премьера страны в свою очередь вызвало бурную реакцию под стать откликам на высказывание Софьи Овсепян. Возмущенная часть комментаторов призвала привлечь чиновника к ответственности вплоть до увольнения. Через некоторое время комментарий Србуи Казарян был удален с ее страницы, однако пользователи сети успели сделать его скриншот. «Формулировки статуса советника премьера Србуи Казарян не отражают мнения Никола Пашиняна и правительства», - поспешил отреагировать в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян. По его словам, премьер потребовал объяснений у своего советника. Левон Зурабян в ответ на нападки сторонников Никола Пашиняна и подпевал прежних властей Армении (карабахского клана) опубликовал стенограмму беседы с Шахином Гаджиевым и заявил, что в целом над его интервью «была проведена добросовестная работа», однако сокращения, сделанные агентством Turan при публикации, «привели к нарушению логических связей и неясностям в моих высказываниях».

В разговоре с азербайджанским журналистом Зурабян предлагает Азербайджану признать «независимость Нагорного Карабаха» и призывает: «Дайте независимость Карабаху, и я вам гарантирую, что большинство армян будут за мирное урегулирование». Полемика вокруг интервью Зурабяна по времени совпала с усилением в Армении общественного мнения о недопустимости каких-либо уступок по Карабаху. С такой позиции изначально выступал и сам премьер-министр Никол Пашинян. Отправившись после прихода к власти в Карабах, он заявил там, что не будет вести переговоров, предполагающих территориальные уступки. Пашинян даже добавил, что у него нет полномочий идти на какие-либо уступки в карабахском вопросе. Это, конечно, явно популистский ход Пашиняна, чтобы не дать шансов свергнутому им карабахскому клану для контратаки. Официальный Баку некоторое время с терпением относился к таким популистским заявлениям нового руководства Армении. Но увидев, что Пашинян все больше и больше скатывается в авантюру, в одном из своих выступлений президент Ильхам Алиев выразил жесткую позицию. Президент Азербайджана напомнил новым властям Армении судьбу Сержа Саргсяна, который был смещен именно из-за неурегулирования карабахского конфликта.

И Пашинян, всё правильно расценив, сразу сменил свою риторику и возобновил переговоры с Азербайджаном, пусть пока и на уровне министров иностранных дел. А на саммите СНГ в Душанбе состоялась неформальная встреча глав Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Стороны договорились снизить напряженность и дать шанс переговорам. И теперь уже команда Саргсяна, члены его партии и некоторые полевые командиры из Карабахе, начали массированную атаку на Пашиняна. Свою предвыборную кампанию на предыдущих парламентских выборах они построили на утверждениях о том, что Пашинян разработал какой-то тайный план по возвращению земель Азербайджану. В доказательство этого ими приводились самые бредовые тезисы, в том числе и то, что снижение напряженности на линии фронта является свидетельством предательства Пашиняна. И это не случайно. Ведь карабахская карта всегда играла ключевую роль в армянской политике и активно разыгрывалась для прихода к власти. Правда, Пашинян в своей бархатной революции использовал карабахскую карту не как козырную. Тем не менее причина того, что тысячи армян вышли на улицы и поддержали Пашиняна, так или иначе связана с Карабахом. Неурегулированный карабахский конфликт привел Армению к нищете и разрухе, а победоносная для Азербайджана апрельская война полностью дискредитировала карабахский клан Сержа Саргсяна.