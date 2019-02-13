Путин предложил сурово наказывать «воров в законе»

Президент России Bладимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщает ТАСС.

По мнению главы российского государства, сегодня криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса в преступном мире.

"При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена", - говорится в пояснительной записке.

Президент считает целесообразным это исправить - лишать свободы сроком от 8 до 15 лет. Кроме того, подсудимый будет обязан выплатить штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Также предлагается отправлять в тюрьму на срок до 20 лет за участие в преступных сходках с целью совершения преступления.