На борьбу с Трампом потратят полмиллиарда долларов

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен потратить по меньшей мере 500 миллионов долларов, чтобы не допустить переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2020 году. Об этом пишет Politico.

Пока 77-летний политик не объявил, будет ли баллотироваться сам, однако намеревается это сделать в ближайшие недели. Если он примет такое решение, то полмиллиарда долларов пойдут только на период праймериз — это на 175 миллионов больше, чем Трамп потратил на всю свою кампанию. При этом отмечается, что сумма в 500 миллионов — примерно один процент от общего состояния Блумберга, и это лишь порог, а не потолок для трат.