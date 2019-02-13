Nikoil Bank благодарит Генпрокуратуру за успешное завершение расследования по делу его бывших сотрудников

«В 2016 году во время внутреннего расследования в Nikoil Bank были обнаружены нарушения в деятельности некоторых бывших сотрудников Сумгаитского филиала. Nikoil Bank обратился в Управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана с просьбой о возбуждении уголовного дела против бывших сотрудников банка», - говорится в заявлении Nikoil Bank, сообщает haqqin.az.

Напомним, сегодня, 14 февраля, Генпрокуратура обнародовала итоги расследования по данному делу и ранее haqqin.az опубликовал официальное заявление о результатах расследования.

Nikoil Bank выражает благодарность сотрудникам прокуратуры за успешное завершение данного расследования.

«Начиная с 2016 года новое руководство Nikoil Bank запустило реформу внутренних процессов с последующим внедрением современных процессов управления. На сегодняшний день банк перешел на новый этап развития, включающий в себя цифровую трансформацию банковского обслуживания», - говорится в заявлении.