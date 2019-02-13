Мехрибан Алиева в Гяндже Фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приехали в Гянджу, сообщает АзерТАдж.
Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили в центре Гянджи памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложили цветы к его подножию.
Глава Исполнительной власти города Ниязи Байрамов проинформировал первого вице-президента о работе по благоустройству, проделанной за последние годы в городе.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с представителями общественного объединения "Региональное развитие".