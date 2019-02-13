Роухани: «США до сих пор поддерживают террористов в Сирии»

США до сих пор поддерживают террористов в Сирии, используют их в своих интересах. Об этом сказал на саммите России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

«К сожалению, правительство Соединенных Штатов в продолжение своих незаконных действий до сих пор использует размещенных террористов в Сирии и Ираке, их поддерживает и использует в своих интересах», - сказал он.

«Есть достоверные отчеты, которые свидетельствуют о том, что американцы террористам ИГИЛ в переброске внутри Сирии, а также в переброске в Афганистан оказывали помощь. Сионистский режим тоже оказывал помощь некоторым террористическим группировкам в Сирии и активно себя в этом вопросе ведет», - отметил иранский лидер.

«Действия сионистского режима в агрессии на территории Сирии подвергают угрозе, конечно, мир и международную безопасность», - добавил он. Поэтому международное сообщество обязано противостоять этим действиям, сказал иранский лидер.

Роухани призвал продолжать борьбу с терроризмом «с тем, чтобы искоренить это зло», снижать напряженность в регионе и продолжать политическое урегулирование сирийского вопроса.