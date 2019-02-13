Тело Хашкаджи сожгли в печи саудовского консульства Турецкие СМИ
Труп саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могли сжечь в генконсульстве страны в Стамбуле. К такому выводу пришла турецкая полиция, передает издание Habertürk.
Как выяснилось, температура в печи в здании дипмиссии достигает 1000 градусов, за счет чего становится невозможно найти следы биологической ткани, включая ДНК.
Также стало известно, что после убийства Хашогги сотрудники консульства заказали в ресторане 32 порции сырого мяса.
Напомним, саудовский журналист Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Спустя более двух недель саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.