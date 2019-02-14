Два самолета столкнулись в московском аэропорту

Самолеты авиакомпаний «Россия» и Azur Air столкнулись при буксировке в аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

«Два самолета Boeing столкнулись в аэропорту Внуково. По предварительным данным, они зацепились друг о друга крыльями при буксировке», - сообщила Марковец.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«Воздушное судно авиакомпании Azur Air получило повреждения правого винглета (законцовка правого крыла), самолет авиакомпании "Россия" - повреждения стабилизатора», - сообщила представитель ММСУТ.