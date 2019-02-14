Вашингтон расширит санкции против Ирана

«Мы считаем, что нужно больше санкций, больше давления на Иран. Мы думаем, что это даст возможность иранскому народу получить то, что они на самом деле заслуживают», - заявил Помпео на пресс-конференции по итогам встречи по Ближнему Востоку, организованной США и Польшей.

По его словам, все участники конференции согласились в том, что нужно больше «экономического давления на руководство Ирана».

Министерская конференция по Ближнему Востоку, которую организовывают США и Польша, проходит в Варшаве 13-14 февраля.

Иран приглашения на встречу не получил. В свою очередь чиновник госдепартамента США подчеркнул, что конференция в Варшаве не носит антииранский характер.