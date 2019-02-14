Россия потеряла за неделю почти $3 миллиарда

Объем международных резервов России за период с 1 по 8 февраля 2019 года уменьшился на $2,7 млрд - до $475 млрд, следует из материалов Центробанка РФ, передает Росбалт.

Как уточнил регулятор, международные резервы сократились «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Издание напоминает, что по данным на 1 февраля 2019 года международные резервы России достигли $475,945 млрд. Таким образом, за январь резервы увеличились на 1,6% — с $468,495 млрд на 1 января 2019 года.