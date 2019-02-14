Названо имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Прежде третий подозреваемый фигурировал в публикациях СМИ под именем Сергей Федотов, однако, как утверждает Sky News, это псевдоним.

Британский телеканал Sky News сообщил сегодня, что получил информацию, подтверждающую, что настоящее имя третьего подозреваемого в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - Денис Сергеев, передает Интерфакс.

"Sky News в ходе независимой проверки установил, что имя правильное, и Сергеев, предположительно, является высокопоставленным сотрудником ГРУ", - сообщает телеканал.

Ранее издания The Insider и Bellingcat сообщили, что под именем Сергея Федотова скрывается сотрудник ГРУ 1973 года рождения по имени Денис Сергеев.

По утверждению изданий, Сергеев получил загранпаспорт на новое имя в 2010 году. Сергеев, утверждают издания, прилетел в Лондон 2 марта 2018 года, неизвестно, был ли он в Солсбери. Он не сел на рейс, 4 марта, когда из Великобритании улетели двое других подозреваемых в отравлении Скрипалей. Издания отмечают, что в Москву Сергеев вернулся рейсом через Рим.

На прошлой неделе британские СМИ сообщили, что Федотов, якобы причастный к отравлению Скрипалей, не полетел обратно в Москву вместе с двумя другими подозреваемыми после инцидента в Солсбери. Тогда СМИ предполагали, что он может все еще находится на территории Великобритании.

На этой неделе генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что Болгария расследует возможную связь между попыткой отравления людей на своей территории в 2015 году и прошлогодним инцидентом со Скрипалями. В ходе расследования, сообщал Цацаров, прокуратура Болгарии выяснила, что Федотов посещал Болгарию три раза на протяжении 2015 года.

В начале марта 2018 г. в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервнопаралитического вещества типа "Новичок".

СМИ позднее сообщили, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.