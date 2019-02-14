На футбольных полях Старого света состоялись еще восемь матчей 1/16 финала Лиги Европы, решающая игра которой состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Турецкий «Галатасарай» дома уступил португальской «Бенфике» - 1:2.

Соперник «Карабаха» по групповой стадии – лондонский «Арсенал» - играл в гостях с белорусским БАТЭ и неожиданно проиграл со счетом 0:1. Единственный гол на 45-й минуте забил Станислав Драгун.

Напомним, что «Карабах» дома уступил англичанам с результатом 0:3. Кстати, именно БАТЭ минувшим летом выбил «Карабах» из Лиги чемпионов, после чего подопечные Гурбана Гурбанова сумели пробиться в группу Лиги Европы.