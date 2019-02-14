Белорусы показали «Карабаху», как надо обыгрывать «Арсенал» Сенсация на пути в Баку

Отдел спорта

На футбольных полях Старого света состоялись еще восемь матчей 1/16 финала Лиги Европы, решающая игра которой состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Турецкий «Галатасарай» дома уступил португальской «Бенфике» - 1:2.

Соперник «Карабаха» по групповой стадии – лондонский «Арсенал» - играл в гостях с белорусским БАТЭ и неожиданно проиграл со счетом 0:1. Единственный гол на 45-й минуте забил Станислав Драгун.

Напомним, что «Карабах» дома уступил англичанам с результатом 0:3. Кстати, именно БАТЭ минувшим летом выбил «Карабах» из Лиги чемпионов, после чего подопечные Гурбана Гурбанова сумели пробиться в группу Лиги Европы.

В паре, которую можно назвать одной из самых интересных, итальянский «Лацио» в Риме проиграл 0:1 многократному победителю Лиги Европы «Севилье».

Киевское «Динамо» в гостях сумело уйти от поражения в матче с греческим «Олимпиакосом» - 2:2.

Российский «Краснодар» на родной арене выстоял против немецкого «Байера» - 0:0.

Результаты трех других игр: 

«Рапид» (Австрия) – «Интер» (Италия) – 0:1 

«Ренн» (Франция) – «Бетис» (Испания) – 3:3 

«Славия» (Чехия) – «Генк» (Бельгия) – 0:0.  

В полночь по бакинскому времени начнутся еще семь матчей:

«Селтик» (Шотландия) – «Валенсия» (Испания)

«Брюгге» (Бельгия) – «Зальцбург» (Австрия)

«Цюрих» (Швейцария) – «Наполи» (Италия)

«Мальме» (Швеция) – «Челси» (Англия)

«Шахтер» (Украина) – «Айнтрахт» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) – «Вильярреал» (Испания)

«Виктория» (Чехия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия)

Напомним, что во вторник турецкий «Фенербахче» дома одолел питерский «Зенит» - 1:0.

Ответные матчи состоятся 21 февраля.

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