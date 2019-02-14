Белорусы показали «Карабаху», как надо обыгрывать «Арсенал» Сенсация на пути в Баку
На футбольных полях Старого света состоялись еще восемь матчей 1/16 финала Лиги Европы, решающая игра которой состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.
Турецкий «Галатасарай» дома уступил португальской «Бенфике» - 1:2.
Соперник «Карабаха» по групповой стадии – лондонский «Арсенал» - играл в гостях с белорусским БАТЭ и неожиданно проиграл со счетом 0:1. Единственный гол на 45-й минуте забил Станислав Драгун.
Напомним, что «Карабах» дома уступил англичанам с результатом 0:3. Кстати, именно БАТЭ минувшим летом выбил «Карабах» из Лиги чемпионов, после чего подопечные Гурбана Гурбанова сумели пробиться в группу Лиги Европы.
В паре, которую можно назвать одной из самых интересных, итальянский «Лацио» в Риме проиграл 0:1 многократному победителю Лиги Европы «Севилье».
Киевское «Динамо» в гостях сумело уйти от поражения в матче с греческим «Олимпиакосом» - 2:2.
Российский «Краснодар» на родной арене выстоял против немецкого «Байера» - 0:0.
Результаты трех других игр:
«Рапид» (Австрия) – «Интер» (Италия) – 0:1
«Ренн» (Франция) – «Бетис» (Испания) – 3:3
«Славия» (Чехия) – «Генк» (Бельгия) – 0:0.
В полночь по бакинскому времени начнутся еще семь матчей:
«Селтик» (Шотландия) – «Валенсия» (Испания)
«Брюгге» (Бельгия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Цюрих» (Швейцария) – «Наполи» (Италия)
«Мальме» (Швеция) – «Челси» (Англия)
«Шахтер» (Украина) – «Айнтрахт» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) – «Вильярреал» (Испания)
«Виктория» (Чехия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия)
Напомним, что во вторник турецкий «Фенербахче» дома одолел питерский «Зенит» - 1:0.
Ответные матчи состоятся 21 февраля.