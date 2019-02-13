Глава России после продолжительной трёхсторонней встречи глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию отправился в спортивный комплекс "Юг-спорт", где пообщался с прославленными российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также провёл часовую тренировку.

Во время спарринг-разминки, когда отрабатывают броски и различные приёмы, Путин потренировался на татами со многими спортсменами. Однако на тренировке с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.