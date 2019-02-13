Трамп объявит режим ЧП на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подпишет бюджет и одновременно объявит ЧП на границе, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

По ее словам, таким образом кризис национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе прекратится.

"Президент вновь выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и обеспечить безопасность нашей великой страны", - подчеркнула Сандерс.

Согласованный бюджет выделяет лишь 1,4 миллиарда долларов на строительство заграждения вместо 5,7 миллиарда, которые требовал Трамп. Эти разногласия уже привели ранее к 35-дневному бюджетному кризису.

Шаг Трампа наверняка будет оспорен в суде, который может отменить решение президента, если сочтет его необоснованным. Также он может обострить противостояние Трампа с конгрессом, который отвечает за распределение бюджета.